В Лондоні затримали стрільця, який поранив шістьох людей

В Лондоні затримали чоловіка, який 14 січня відкрив вогонь по похоронній процесії в центрі міста і поранив шістьох людей, в тому числі, і семирічну дівчинку.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Guardian .

Видання пише, що нападником виявився 22-річний чоловік. Його автомобіль зупинили на Кріклвуд-лейн близько 16:00 в неділю, 15 січня. Його заарештували за підозрою у замаху на вбивство.

Нагадаємо, в суботу, 14 січня, невідомий відкрив стрілянину неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона. Внаслідок стрілянини постраждали чотири жінки: 54, 48, 41 і 21 років та дві дівчинки 12 та 7 років.

Усіх було доставлено в лікарню: за життя 7-річної дівчинки борються лікарі.

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