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В Лондоне задержан стрелок, ранивший шесть человек

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Лондон, Понедельник 16 января 2023 04:08
В Лондоне задержан стрелок, ранивший шесть человек Фото: в Лондоне задержан нападающий, расстрелявший похоронную процессию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Лондоне задержан мужчина, который 14 января открыл огонь по похоронной процессии в центре города и ранил шесть человек, в том числе, и семилетнюю девочку.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Издание пишет, что нападающим оказался 22-летний мужчина. Его автомобиль остановили на Криклвуд-лейне около 16:00 в воскресенье, 15 января. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство.

Напомним, в субботу, 14 января, неизвестный открыл стрельбу у вокзала Юстон в центре Лондона. В результате стрельбы пострадали четыре женщины: 54, 48, 41 и 21 лет и две девочки 12 и 7 лет.

Все были доставлены в больницу: за жизнь 7-летней девочки борются врачи.

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