В Лондоне задержали двух мужчин по подозрению в терроризме

Иллюстративное фото (GettyImages)

Правоохранители проводят обыски по одному из адресов на юге Лондона

В Лондоне сотрудники контртеррористического подразделения полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Скотланд-Ярда.

Полицейские задержали мужчин 40 и 47 лет на юге Лондона 1 ноября. Их подозревают в подготовке террористического акта. Также правоохранители проводят обыски по одному из адресов на юге города.

О деталях планируемого задержанными террористического акта не сообщается.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ограду британского парламента въехал автомобиль. Согласно сообщению местной полиции, несколько прохожих пострадали после того, как попали под авто.

Позже наезд на пешеходов возле парламента Великобритании в Лондоне квалифицировали как теракт. Расследование инцидента было передано контртеррористическому командованию полиции Лондона.

Также в июне полиция Британии задержала двух мужчин после того, как собственник, у которого они снимали жилье в графстве Большой Манчестер, обнаружил у них элементы самодельной бомбы. При обыске полиция обнаружила топоры, ножи, маски и пропагандистские материалы "Исламского государства".