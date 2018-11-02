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У Лондоні затримали двох чоловіків за підозрою в тероризмі

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 19:17
Ілюстративне фото (GettyImages)
Ілюстративне фото (GettyImages)

Правоохоронці проводять обшуки по одному з адрес на півдні Лондона

У Лондоні співробітники контртерористичного підрозділу поліції затримали двох чоловіків, підозрюваних в тероризмі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Скотланд-Ярда.

Поліцейські затримали чоловіків 40 та 47 років на півдні Лондона 1 листопада. Їх підозрюють у підготовці терористичного акту. Також правоохоронці проводять обшуки по одному з адрес на півдні міста.

Про деталі планованого затриманими терористичного акту не повідомляється.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в огорожу британського парламенту в'їхав автомобіль. Згідно з повідомленням місцевої поліції, кілька перехожих постраждали після того, як потрапили під авто.

Пізніше наїзд на пішоходів біля парламенту Великобританії в Лондоні кваліфікували як теракт. Розслідування інциденту було передано контртеррористическому командування поліції Лондона.

Також у червні поліція Британії затримала двох чоловіків після того, як власник, у якого вони знімали житло в графстві Великий Манчестер, виявив у них елементи саморобної бомби. При обшуку поліція виявила сокири, ножі, маски і пропагандистські матеріали "Ісламської держави".

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