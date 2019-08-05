В Лондоне задержали 24 участника митинга в поддержку ультраправого активиста

Полиция Лондона (Великобритания) задержала в воскресенье 24 человека в ходе состоявшейся в центре столицы акции в поддержку ультраправого активиста Томми Робинсона. Как передает РБК-Украина, об этом пишет информагентство Press Association.

Робинсон (настоящее имя Стивен Яксли-Леннон) также является основателем радикальной группировки "Лига английской обороны". В прошлом месяце был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за неуважение к суду: в 2017 году он нарушил запрет на съемку и вел прямую онлайн-трансляцию из лондонского суда в ходе процесса по делу банды педофилов из английского Хаддерсфилда. Они являются выходцами из Пакистана и Индии.

Полицией задержаны были как сторонники Робинсона, так и участники контрдемонстрации, организованной его идеологическими противниками из движения Stand up to racism.

Так, 14 человек задержали по причине нарушения правил проведения публичных собраний и манифестаций. Еще нескольких человек задержали за нарушение общественного порядка в нетрезвом виде. Кроме того, их подозревают в хранении наркотиков и ношении оружия.

Напомним, число задержанных на несогласованной акции в Москве, которая прошла 3 августа, превысило 1 тыс. человек. Автомобили скорой помощи 12 раз выезжали в этот из-за обращений о травмах, полученных во время акции протеста в Москве, пять человек были госпитализированы.