В Лондоне тысячи людей вышли на акцию против карантинных ограничений

Тысячи человек вышли на протест в Лондоне против ограничений, которые власти вводят для борьбы с коронавирусом. Активисты считают, что нарушаются их права.

Об этом сообщает The Guardian.

Правозащитники считают, что карантинные мероприятия наносят больше вреда, чем пользы.

Они обвиняют власти в нарушении права на частную и семейную жизнь, нарушении конфиденциальности, посягательстве на физическую неприкосновенность.

В то же время полиция призвала граждан не посещать подобные собрания.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.

Ранее РБК-Украина писало, что Европа будет бороться с коронавирусом, как минимум, до середины лета 2021 года. Правительства европейских стран ввели еще больше ограничений, чтобы обуздать болезнь, снова ускоряющуюся по всему континенту.

В ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжелыми в том, что касается пандемии коронавируса.