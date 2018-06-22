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У Лондоні після повідомлення про бомбу евакуювали вокзал

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 10:22
Фото: вокзал Чарінг-кросс (wikipedia.org)
Фото: вокзал Чарінг-кросс (wikipedia.org)

Невідомий на вокзалі заявив, що у нього є бомба

У Лондоні (Великобританія) після повідомлення про бомбу евакуювали залізничний вокзал Чарінг-крос. Про це йдеться в повідомленні транспортної поліції Британії.

Повідомляється, що поліція вирішила евакуювати вокзал після того, як невідомий на залізничних коліях заявив, що у нього є бомба. У зв'язку з інцидентом поїзди, які слідували через Чарінг-крос, проїжджали станцію без зупинки. Також повідомляється, що невідомого затримали та ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Британії затримали двох чоловіків за підозрою в організації теракту. У квартирі, де вони проживали раніше, виявили сокири, ножі, маски та пропагандистські матеріали "Ісламської держави".

 

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Теги публікації: эвакуация, Лондон, бомба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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