В Лондоне рухнул дом, пострадало более 10 человек

В Лондоне частичного обрушилось здание. Пострадали 13 человек, из них четверо госпитализированы.

"Находясь в тесном сотрудничестве со столичными экстренными службами, мы оказали помощь 13 пострадавшим. Трое были тяжело ранены, десять пострадали в меньшей степени. Четыре человека были госпитализированы в местные больницы и травмпункты", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в баре Two More Years в 16:44 по местному времени. Отмечается, что около 50 человек смогли сами выбраться из здания.