У Лондоні обвалився будинок, постраждало більше 10 осіб
Фото: у Лондоні впав будинок, постраждало більше 10 осіб (twitter.com/LondonFire)
У Лондоні часткового обвалилася будівля. Постраждали 13 осіб, з них четверо госпіталізовані.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Лондонської пожежної команди.
"Перебуваючи в тісній співпраці зі столичними екстреними службами, ми надали допомогу 13 постраждалим. Троє були важко поранені, десять постраждали в меншій мірі. Чотири людини були госпіталізовані в місцеві лікарні і травмпункти", - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався в барі Two More Years о 16:44 за місцевим часом. Відзначається, що близько 50 осіб змогли самі вибратися з будівлі.
Раніше ми писали, що у Лондоні двоповерховий автобус з дітьми врізався в будинок, є постраждалі.