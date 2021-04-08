ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Лондоне посла Мьянмы не пустили в здание посольства его страны

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 20:54
В Лондоне посла Мьянмы не пустили в здание посольства его страны Фото: Чжо Зо Мин (скрин видео twitter com Reuters)
Автор: Инна Собора

Посла Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мина не пустили в здание посольства его страны, которое расположено в Лондоне. Мин критикует военную хунту, захватившею власть у него на родине.

Об этом пишет DW.

Дипломат провел ночь на улице у дверей посольства в своем автомобиле.

Чжо Зо Мин раскритиковал действия сотрудников посольства и заявил, что произошедшее является "своего рода переворотом, случившимся посреди Лондона".

Он рассказал, что от него "просто заперлись".

Здание посольства Мьянмы в британской столице перешло под контроль военного атташе. Чжо Зо Мин обратился через своего официального представителя к правительству Великобритании с призывом не признавать его преемника, назначенного хунтой.

РБК-Украина писало, что в ходе протестов в Мьянме погибли уже более 600 человек.

Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Ранее сообщалось, что военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Мьянма посольство
NEWS
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину