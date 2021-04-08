В Лондоне посла Мьянмы не пустили в здание посольства его страны
Посла Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мина не пустили в здание посольства его страны, которое расположено в Лондоне. Мин критикует военную хунту, захватившею власть у него на родине.
Об этом пишет DW.
Дипломат провел ночь на улице у дверей посольства в своем автомобиле.
Чжо Зо Мин раскритиковал действия сотрудников посольства и заявил, что произошедшее является "своего рода переворотом, случившимся посреди Лондона".
Он рассказал, что от него "просто заперлись".
Здание посольства Мьянмы в британской столице перешло под контроль военного атташе. Чжо Зо Мин обратился через своего официального представителя к правительству Великобритании с призывом не признавать его преемника, назначенного хунтой.
РБК-Украина писало, что в ходе протестов в Мьянме погибли уже более 600 человек.
Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.
Ранее сообщалось, что военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.