В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за штамма "Омикрон"

Мэр Лондона Садик Хан объявил в столице Великобритании чрезвычайное положение. Решение принято в связи с ростом числа случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение (в Лондоне - ред.)", - сказал Садик Хан.
По его словам, в последние дни в городе наблюдается увеличение числа случаев госпитализации зараженных коронавирусом. Мэр также добавил, что в британской столице доминирует штамм "Омикрон" и в ближайшее время городские больницы могут оказаться переполнены пациентами.
Напомним, последний раз чрезвычайное положение из-за коронавируса в Лондоне объявлялось в начале января.
Отметим, 16 декабря Британское агентство по безопасности здоровья объявило, что штамм "Омикрон" стал доминирующим в Лондоне.