В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за штамма "Омикрон"

Мэр Лондона Садик Хан объявил в столице Великобритании чрезвычайное положение. Решение принято в связи с ростом числа случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение (в Лондоне - ред.)", - сказал Садик Хан.

По его словам, в последние дни в городе наблюдается увеличение числа случаев госпитализации зараженных коронавирусом. Мэр также добавил, что в британской столице доминирует штамм "Омикрон" и в ближайшее время городские больницы могут оказаться переполнены пациентами.