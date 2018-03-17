В Лондоне из-за непогоды отменены более сотни авиарейсов

В Великобритании более сотни международных и внутренних авиарейсов отменены или отложены из-за приближающегося снегопада и похолодания. Об этом сообщает Independent.

Сообщается, что авиакомпания British Airways отменила 86 международных и внутренних рейсов. Еще четыре перелета отменил ирландский авиаперевозчик Aer Lingus. Немецкая Lufthansa и ее бюджетная "дочка" Eurowings отменили 10 рейсов в Германию и Австрию.

Также компании KLM, Air France, TAP Portugal, SAS и Swiss, которые должны были выполнять рейсы в Цюрих, Осло, Лиссабон, Париж и Амстердам, отменили свои рейсы.

Согласно информации издания, в аэропорту "Хитроу" (London Heathrow Airport) отменены 118 авиарейсов, нарушены планы 15 тыс. пассажиров.

Отмечается, что график работы других британских аэропортов - "Гэтвик" (Gatwick), "Лондон-Сити" (London City), "Лидс Брадфорд" (Leeds Bradford International Airport), "Восточный Мидландс" (East Midlands) и "Манчестер" (Manchester), пока не так пострадал от усложнений погодных условий.

Напомним, из-за непогоды в Британии несколько тысяч семей остались без водоснабжения.