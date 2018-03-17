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У Лондоні через негоду скасовано сотні авіарейсів

НовиниСуспільство    17.03.2018 - 13:11
Фото: аеропорт "Хітроу" (facebook.com HeathrowAirport)
Фото: аеропорт "Хітроу" (facebook.com HeathrowAirport)

В аеропорту "Хітроу" скасовано 118 авіарейсів

У Великобританії понад сотні міжнародних і внутрішніх авіарейсів скасовані або відкладені через наближення снігопади і похолодання. Про це повідомляє Independent.

Повідомляється, що авіакомпанія British Airways скасувала 86 міжнародних та внутрішніх рейсів. Ще чотири перельота скасував ірландський авіаперевізник Aer Lingus. Німецька Lufthansa і її бюджетна "дочка" Eurowings скасували 10 рейсів до Німеччини і Австрії.

Також компанії KLM, Air France, TAP Portugal, SAS і Swiss, які повинні були виконувати рейси до Цюріху, Осло, Лісабона, Парижа та Амстердама, скасували свої рейси.

Згідно з інформацією видання, в аеропорту "Хітроу" (London Heathrow Airport) скасовані 118 авіарейсів, порушено плани 15 тис. пасажирів.

Зазначається, що графік роботи інших британських аеропортів - "Гетвік" (Gatwick), "Лондон-Сіті" (London City), "Лідс Бредфорд" (Leeds Bradford International Airport), "Східний Мідландс" (East Midlands) і "Манчестер" (Manchester), поки не так постраждав від ускладнень погодних умов.

Нагадаємо, через негоду в Британії кілька тисяч сімей залишилися без водопостачання.

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Теги: Великобритания, Лондон, авиасообщение
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