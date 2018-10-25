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В Лондоне неизвестный ранил отверткой двух полицейских

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 04:30
Фото: полиция Лондона (из открытых источников)
Фото: полиция Лондона (из открытых источников)

Нападавший мужчина задержан

Двое офицеров полиции пострадали на северо-западе Лондона в результате нападения вооруженного отверткой мужчины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу  Скотленд-Ярда.

Как сообщается, нападение произошло в среду на улице Лоуренс-гарденс в районе Барнет. Представители общественности сообщили полицейским о подозрительно ведущем себя мужчине, в руках у которого была отвертка. Когда они приблизились к нему, он напал на них, нанеся одному удар в голову, а другого ранив руку.

"Полицейские были доставлены лондонской службой скорой помощи в больницу на севере Лондона для оказания им медицинской помощи. Полученные ими травмы не опасны для жизни", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, 29-летний мужчина был задержан по подозрению в покушении на убийство и доставлен в полицейский участок, где он остается под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне неизвестный с молотком напал на прохожих, в результате две женщины серьезно пострадали.

Так, инцидент произошел в районе Гринвич, нападавший нанес женщинам удары предположительно молотком. Обе пострадавшие 30 и 64 лет доставлены в больницу в критическом состоянии.

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