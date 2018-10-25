У Лондоні невідомий поранив викруткою двох поліцейських

Фото: поліція Лондона (з відкритих джерел)

Нападник затриманий

Двоє офіцерів поліції постраждали на північно-заході Лондона в результаті нападу озброєного викруткою чоловіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Скотленд-Ярду.

Як повідомляється, напад стався в середу на вулиці Лоуренс-гарденс в районі Барнет. Представники громадськості повідомили поліцейським про підозрілого чоловіка, в руках у якого була викрутка. Коли вони наблизилися до нього, він напав на них, завдавши одного удару в голову, а іншого поранивши в руку.

"Поліцейські були доставлені лондонською службою швидкої допомоги в лікарню на півночі Лондона для надання їм медичної допомоги. Отримані ними травми не небезпечні для життя", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, 29-річний чоловік був затриманий за підозрою в замаху на вбивство і доставлений в поліцейську ділянку, де він залишається під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лондоні невідомий з молотком напав на перехожих, у результаті серйозно постраждали дві жінки.

Так, інцидент стався в районі Грінвіч, нападник завдав жінкам удари імовірно молотком. Обидві постраждалі 30 і 64 років, доставлені в лікарню в критичному стані.