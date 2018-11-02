У Лондоні невідомий напав з ножем на відвідувачів офісу Sony

Фото: місце події (twitter.com/SJNeve)

За даними поліції, нападник був заарештований

Невідомий напав з ножем на відвідувачів лондонського офісу Sony Music у районі Кенсінгтон і Челсі, двоє осіб поранено. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Дзвінок у поліцію надійшов о 14 годині, на місце прибула швидка допомога. За даними поліції, нападник був заарештований.

Стан постраждалих невідомий. Співробітників офісу евакуювали. На місце подій прибули озброєні поліцейські і медики.

Відзначимо, 27 жовтня в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) Боуерс, озброєний штурмовою гвинтівкою AR-15 і трьома пістолетами, влаштував стрілянину в синагозі "Древо життя", в результаті якої загинули 11 осіб, ще шестеро були поранені.

Після того як поліцейським вдалося поранити Боуерса, він здався і був затриманий. Боуерсу пред'явили звинувачення з 44 пунктів, серед яких злочини на ґрунті ненависті та нетерпимості. Звинувачення складають 29 кримінальних статей федерального законодавства. Йому загрожує смертна кара. Він не визнав провину за всіма пунктами звинувачення