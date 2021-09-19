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В Лондоне до 2034 года планируют полностью перейти на электроавтобусы

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Лондон, Воскресенье 19 сентября 2021 04:03
В Лондоне до 2034 года планируют полностью перейти на электроавтобусы Фото: в Лондоне до 2034 года планируют полностью перейти на электроавтобусы (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Лондоне до 2034 года планируют полностью перейти на электроавтобусы. Уже к концу следующего года 10% автобусного парка Лондона будет работать без вредных выбросов в атмосферу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Мэр Лондона Садик Хан пообещал электрифицировать автобусный парк города на три года быстрее, чем планировалось ранее, ускорив, таким образом, путь столицы Великобритании к использованию транспортных средств без вредных выбросов.

Городской автобусный парк Лондона должен перейти на использование транспортных средств с электродвигателями к 2034 году вместо 2037, согласно новому заявлению мэрии британской столицы.

"Лондон больше не будет закупать новые дизельные или гибридные автобусы, а покупать только машины с нулевыми выбросами", - пообещал Хан.

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