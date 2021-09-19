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У Лондоні до 2034 року планують повністю перейти на електроавтобуси

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Лондон, Неділя 19 вересня 2021 04:03
У Лондоні до 2034 року планують повністю перейти на електроавтобуси Фото: у Лондоні до 2034 року планують повністю перейти на електроавтобуси (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Лондоні до 2034 року планують повністю перейти на електроавтобуси. Вже до кінця наступного року 10% автобусного парку Лондона працюватиме без шкідливих викидів в атмосферу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Мер Лондона Садік Хан пообіцяв електрифікувати автобусний парк міста на три роки швидше, ніж планувалося раніше, прискоривши, таким чином, шлях столиці Великобританії до використання транспортних засобів без шкідливих викидів.

Міський автобусний парк Лондона повинен перейти на використання транспортних засобів з електродвигунами до 2034 року замість 2037, згідно з новою заявою мерії британської столиці.

"Лондон більше не буде закуповувати нові дизельні або гібридні автобуси, а купувати тільки машини з нульовими викидами", - пообіцяв Хан.

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