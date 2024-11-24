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Лондон заявить, що Путін готовий завдати удару по Британії за допомогою кібератак, - Telegraph

Неділя 24 листопада 2024 06:58
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Лондон заявить, що Путін готовий завдати удару по Британії за допомогою кібератак, - Telegraph Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація готова вчинити хвилю кібератак на Велику Британію. Вони, у свою чергу, можуть позбавити світла мільйонів людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Видання уточнює, що відповідне попередження на конференції НАТО у понеділок зробить міністр кабінету міністрів Британії Пет Макфадден.

Він заявить, що російський диктатор Володимир Путін готовий і здатний завдати "дестабілізуючого та послаблюючого" електронного удару по Британії.

"Росія "виключно агресивна і безрозсудна в кіберпросторі" і хоче отримати "стратегічну перевагу та принизити держави, які підтримують Україну"", - цитує видання те, що очікується у промові чиновника.

Крім цього, Макфадден заявить про неминучу загрозу російської кібератаки на британську інфраструктуру і підприємства, яка може "привести до відключення електромереж" і завдати нищівного удару по економіці.

Виступаючи на конференції НАТО з кіберзахисту в Лондоні в понеділок, він додасть, що за останній рік російські військові та їхня "неофіційна армія кіберзлочинців і хактивістів не просто посилили свої атаки, але й розширили коло своїх цілей, включивши до нього низку країн-членів і партнерів НАТО”.

"У Британії Росія націлилася на наші ЗМІ, наші телекомунікації, наші політичні та демократичні інститути та нашу енергетичну інфраструктуру. Військова жорстка сила - це одне. Але кібервійна може бути дестабілізуючою та виснажливою. За допомогою кібератаки Росія може відключити світло для мільйонів людей. Вона може відключити електромережі. Це прихована війна, яку Росія веде з Україною», - скаже. Макфадден.

Попередження прозвучить лише через кілька днів після того, як Путін заявив, що його армія може завдати удару Великій Британії у відповідь на використання Україною ракет Storm Shadow британського виробництва.

Нагадаємо, у четвер 21 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито завдала комбінованого удару по оборонному об'єкту України в місті Дніпро. Це, за його словами, була відповідь на дозвіл західних партнерів України, зокрема США і Британії, наносити удари по території Росії.

Путін стверджує, що нібито було проведено випробування російської новітньої ракетної системи середньої дальності і була випущена балістична ракета "Орєшнік", але без ядерного спорядження. Українські військові зі свого боку повідомляли, що ворог атакував Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою з Астраханської області.

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