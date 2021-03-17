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Лондон втрачає позиції в рейтингу світових фінансових центрів

Новость на русском → Середа 17 березня 2021 11:33
Лондон втрачає позиції в рейтингу світових фінансових центрів Фото: біржа (facebook.com/NYSE)
Автор: Олександр Білоус

Нью-Йорк зберіг перше місце в індексі глобальних фінансових центрів (GFCI). Лондон утримує друге місце в умовах конкуренції з боку Шанхая і інших азіатських центрів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс, складений лондонським аналітичним центром Z / Yen Group і Китайським інститутом розвитку, враховує 143 критерію, надані зовнішніми джерелами, такими як Світовий банк, The Economist Intelligence Unit, ОЕСР і ООН.

Лондон втрачає позиції в рейтингу світових фінансових центрів

Нью-Йорк утримує верхню позицію з 764 балами, в той час як Лондон втратив 23 бали та отримав 743 і всього на один бал випереджає Шанхай.

Наступні п'ять позицій зайняли азійські фінансові центри, при цьому два європейських центри замикають першу десятку.

"Якщо Сінгапур підніметься на чотири пункти, він стане другим після Нью-Йорка. На вершині напружено, і не час для самозаспокоєння", - сказав Майкл Майнеллі, виконавчий голова Z/Yen.

Азійські фінансові центри - шість із 10 найбільших, три знаходяться в Європі, включаючи Франкфурт і Цюріх.

Франкфурт замінив Сан-Франциско в першій десятці, "можливо, отримуючи вигоду від виходу Великої Британії з Європейського союзу", - наголошується в публікації.

Нагадаємо, у 2015 році Лондон відібрав у Нью-Йорка звання головного фінансового центру світу

Зазначимо, столиця Анголи Луанда очолила рейтинг найдорожчих міст світу для іноземців.

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