Лондон накрыл мощный ливень
Лондон накрыл мощный ливень, в результате которого затопило улицы и даже станции метро. Лондонская пожарная бригада за несколько часов получила около 300 звонков, связанных с затоплениями.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.
Многие улицы закрыли из-за затопления, в том числе тоннель Блэкуолл, автомагистраль A12 и части Северного кольцевого шоссе. В Сент-Джеймс-Парке выпало 41,6 мм дождя.
Pudding Mill Lane DLR Station pic.twitter.com/s9AkSPHd4H— Rob Day (@R0bday) July 25, 2021
Больницы Whipps Cross и Newham в восточном Лондоне призвали пациентов использовать другие медицинские медучреждения для получения неотложной помощи, поскольку их отделение затопило.
my trip to big sainsburys has not gone as planned #london #floods pic.twitter.com/RQM2dk3IzU— Sandy Downs (@sandy_downs) July 25, 2021
Фото: Лондон накрыл ливень (twitter.com)
Напомним, Швейцарию и Великобританию накрыли сильные дожди и грозы. В то же время Шанхай накрыл мощный тайфун.
РБК-Украина писало, что недавно Одессу накрыл мощный ливень. За день выпало 80% месячной нормы осадков. В результате были подтоплены дома в нескольких районах города.