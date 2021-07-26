Лондон накрыл мощный ливень, в результате которого затопило улицы и даже станции метро. Лондонская пожарная бригада за несколько часов получила около 300 звонков, связанных с затоплениями.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на BBC .

Больницы Whipps Cross и Newham в восточном Лондоне призвали пациентов использовать другие медицинские медучреждения для получения неотложной помощи, поскольку их отделение затопило.

Многие улицы закрыли из-за затопления, в том числе тоннель Блэкуолл, автомагистраль A12 и части Северного кольцевого шоссе. В Сент-Джеймс-Парке выпало 41,6 мм дождя.

Напомним, Швейцарию и Великобританию накрыли сильные дожди и грозы. В то же время Шанхай накрыл мощный тайфун.

РБК-Украина писало, что недавно Одессу накрыл мощный ливень. За день выпало 80% месячной нормы осадков. В результате были подтоплены дома в нескольких районах города.