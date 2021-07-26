Лондон накрила потужна злива
Лондон накрила потужна злива, в результаті якої затопило вулиці і навіть станції метро. Лондонська пожежна бригада за кілька годин отримала близько 300 дзвінків, пов'язаних з затопленнями.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.
Багато вулиць закрили через затоплення, в тому числі тунель Блекуолл, автомагістраль A12 і частини Північного кільцевого шосе. У Сент-Джеймс-парку випало 41,6 мм дощу.
Pudding Mill Lane DLR Station pic.twitter.com/s9AkSPHd4H— Rob Day (@R0bday) July 25, 2021
Лікарні Whipps Cross і Newham в східному Лондоні закликали пацієнтів використовувати інші медичні медзаклади для отримання невідкладної допомоги, оскільки їхні відділення затопило.
my trip to big sainsburys has not gone as planned #london #floods pic.twitter.com/RQM2dk3IzU— Sandy Downs (@sandy_downs) July 25, 2021
Фото: Лондон накрила злива (twitter.com)
Нагадаємо, Швейцарію і Великобританію накрили сильні дощі і грози. У той же час Шанхай накрив потужний тайфун.
РБК-Україна писало, що нещодавно Одесу накрила потужна злива. За день випало 80% місячної норми опадів. В результаті були підтоплені будинки в декількох районах міста.