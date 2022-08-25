Лондон не будет безопасной гаванью для российских олигархов, - посол Симмонс

Великобритания после вторжения в Украину последовательно вводит санкции против российских олигархов. Лондон больше не будет для них безопасной гаванью.

Как отметила посол, это сфера, в которой оба кандидата на пост премьер-министра, Лиз Трасс и Риши Сунак, высказались очень решительно, очень четко.

"И, конечно, Риши Сунак руководил как министр финансов, как наш канцлер в отношении режима санкций. Сама Лиз Трасс несколько раз заявляла, что нам нужно удвоить санкции против тех, кто поддерживает Путина, чьи деньги, богатства и активы в Великобритании. Но она также сказала, что в предыдущие годы мы, вероятно, медленно это делали. Итак, если хотите, у нас был свой собственный догон, и мы догнали", - сказало она.

Как отметила посол, активы 1100 подсанкционных лиц подлежат замораживанию активов, и им запрещено путешествовать. А еще есть компании, на которые распространяется транспортный запрет. Российские самолеты не могут приземляться в Великобритании, российские корабли не могут причаливать к британским портам.

"У меня действительно есть надежда, и я совершенно уверена, что оба кандидата в премьер-министры намерены отойти от того времени, когда Лондон и в более широком плане Великобритания были безопасным убежищем для этих незаконных активов", - добавила Симмонс.