Ломая прогнозы. "Шахтер" минимально обыграл "Монако" на выезде в квалификации ЛЧ

До начала матча букмекеры не очень верили в "горняков", делая явным фаворитом матча и всего противостояния "Монако". Однако с первых минут игроки "Шахтера" показали, что их недооценивать не стоит.

"Горняки" действовали достаточно агрессивно в прессинге, часто накрывая игроков "Монако" на их же половине. В итоге у монегасков возникали серьезные проблемы с выходом на чужую половину поля. А завершился начальный отрезок безумным проходом Педриньо, который продрался через центр и сразу четырех игроков французского клуба в штрафную, и развел мяч и вратаря соперников по разным углами - 1:0.

После гола монегаски немного проснулись, и стали огрызаться. Сперва это были дальние удары. А ближе к концу тайма Матвиенко чуть не "привез" гол в свои ворота. Капитан "Шахтера" в этом матче потерял мяч на левом фланге, его подхватил Сидибе и отпасовал на Фолланда. Тот, подработав, пробивал метров с 13-ти, но, благо для "горняков", промахнулся.

Далее французы продолжили давление на игроков "Шахтера", но все же на перерыв команду ушли при минимальном преимуществе украинского клуба.

На старте второй 45-минутки от гола "горняков" спас Трубин, который вытащил почти "мертвый" мяч из нижнего угла после удара Головина с линии штрафной. Повторил подвиг украинский кипер и на 57-й минуте, когда Бен Ядер обыграл Матвиенко в штрафной и пробивал метров с пяти, хоть и с острого угла. Трубин успел выставить ногу и отвести опасность от своих ворот.

Далее игра свелась к противостоянию в центре поля - "Шахтер" больше мяч контролировал, но "Монако" было явно более активным в прессинге и атакующих действиях. Хотя реальный момент создать французы смогли аж на 82-й минуте. Боаду метров с 20 пробивал точно в угол, Трубин коснулся кончиками пальцев и перевел мяч рикошетом от штанги на угловой.

До конца матча монегаски продолжали давить, но поразить ворота "горняков" так и не смогли. В итоге минимальная победа "Шахтера" 1:0. Ответный матч состоится 25 августа в Харькове.