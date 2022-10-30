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Ломаченко перемогою над Ортісом відзначив повернення у бокс

Фото: Василь Ломаченко (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Нью-Йорку (США) відбувся головний бій вечора боксу, в якому зійшлися представник України Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та американець Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО).

Про це повідомляє РБК-Україна .

Поєдинок у легкій вазі був розрахований на дванадцять раундів, тривав усю дистанцію та завершився на користь Ломаченка одноголосним рішенням суддів (115-113, 116-112, 117-11).

Таким чином, Василь здобув 17 перемогу у професіоналах, а Ортіс зазнав першої поразки у кар'єрі. Відео з бою представлено нижче.

У п'ятницю відбулася традиційна церемонія зважування суперників. Найважчим виявився українець. Актуальна вага Ломаченка – 61,05 кг. Тим часом Ортіс легший майже на 300 р. Обидва боксери виконали нормативи легкої категорії.

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Василь ЛомаченкоБокс