Ломаченко – Ортіс. Що потрібно знати про бій-повернення українського боксера

Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться вночі 30 жовтня в Нью-Йорку. Початок поєдинку в "Медісон Сквер Гардені" – не раніше 03:00. Українець не виходив у ринг із грудня минулого року, коли переміг Річарда Коммі за рішенням суддів.

Де дивитися бій Ломаченко – Ортіс

Трансляція бою буде платною на території України. Показ буде доступний у розділі "Спорт" на платформі MEGOGO та на її інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг". Головний бій вечора входить до передплати "Максимальна": 29 грн за 7 днів, а далі – 299 грн щомісяця.

Прогноз букмекерів на бій Ломаченко – Ортіс

Для фахівців авторитетної британської контори William Hill українець став безумовним фаворитом протистояння. На його перемогу приймають ставки з вкрай скромним коефіцієнтом 1,07, а на суперника – зі солідним балом 9,00.

На винятковий у боксі підсумок із нічиєю виставили космічний кеф 23,00. Любителі ж гострих відчуттів можуть закластися на перемогу Усика в період із 4-го по 6-й раунд із перспективним коефіцієнтом 8,00.

Натомість австрійці з Bwin на перемоги Ломаченка та Ортіса визначили схожі коефіцієнти – 1,04 та 9,00 відповідно. Імовірність нічиєї тут оцінили ще фантастичнішим балом 26,00. Лінію спеціальних ставок на поєдинок українця та американця вирішили не відкривати.

Натомість цікавий варіант непатріотичної ставки запропонували у Favbet. На перемогу Ортіса за очками виставили кеф 15,00. Тим часом нокаут у виконанні американського боксера в 7-9 раундах оцінили неймовірним балом 40,00.

Стартові позиції перед боєм Ломаченко – Ортіс

Промоутерська компанія Top Rank підготувала до поєдинку спеціальне промо. Українцю в афіші дісталася роль Джейсона Вурхіса – головного лиходія франшизи "П'ятниця, 13-те". Нью-Йорк, на думку організаторів, "матиме проблеми" з Ломаченком.

Для українського боксера поєдинок стане 19-м у професіональній кар'єрі. У його активі 16 перемог (11 нокаутом) і дві поразки – від мексиканця Орландо Салідо та американця Теофімо Лопеса. У 2018-2020 рр. Ломаченко володів низкою поясів у легкій вазі – WBA, WBO, The Ring і WBC.

Для Ортіса ж цей бій стане 18-м на профі рингу. Американський боксер здобув 16 перемог (8 нокаутом) та лише одного разу поступився супернику. У травні він здолав співвітчизника Джамел Херрінга. Переможець звітного бою стане претендентом на бій із непереможним чемпіоном Девіном Хейні.