Ломаченко може втратити титул без бою: що вирішили в IBF

Міжнародна боксерська федерація (IBF) стурбована ситуацією, що склалася навколо її чемпіона в легкій вазі – українця Василя Ломаченка та шукає варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RCC Boxing Promotions .

36-літній Ломаченко досі чітко не відповів, чи збирається він продовжувати кар'єру. За словами менеджера Егіса Клімаса, рішення буде ухвалене після проходження медичного обстеження – ветерана турбують болі в спині.

А тим часом в IBF відреагували на мовчання чемпіона. Організація очікувано замовила бій за тимчасовий пояс між росіянином Зауром Абдуллаєвим (20-1, 12 КО) і американцем Реймондом Муратальєю (22-0, 17 КО).

Очікується, що залежно від рішення Ломаченка, переможець бою Абдуллаєв – Мураталья буде переведений у повноцінні чемпіони або ж вийде в ринг проти українця в статусі обов'язкового претендента.

Останні бої Ломаченка

З осені 2022 року українець провів лише три поєдинки. Два з них виграв та в одному поступився.

У жовтні 2022-го одноголосним рішенням суддів здолав у рейтинговому протистоянні американця Джамейна Ортіса. У травні 2023-го з таким же результатом поступився в бою за титул абсолютного чемпіона світу ще одному представнику Сполучених Штатів – Девіну Хейні.

В травні 2024-го переміг технічним нокаутом австралійця Джорджа Камбососа. На кону поєдинку стояв вакантний титул чемпіона IBF. У кінці минулого року очікувався бій Ломаченка з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом. Однак команда українця перервала перемовини. Подейкують, через занадто низький гонорар, запропонований стороною суперника.

Зараз у легкій вазі два чемпіонські титули належать українцям: Ломаченку (IBF) та Денису Берінчику (WBO). Двома іншими володіють американці – Джервонта Девіс (WBA) та Шакур Стівенсон (WBC).