Ломаченко может потерять титул без боя: что решили в IBF

Международная боксерская федерация (IBF) обеспокоена ситуацией, сложившейся вокруг ее чемпиона в легком весе - украинца Василия Ломаченко и ищет варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RCC Boxing Promotions .

36-летний Ломаченко до сих пор четко не ответил, собирается ли он продолжать карьеру. По словам менеджера Эгиса Климаса, решение будет принято после прохождения медицинского обследования - ветерана беспокоят боли в спине.

А тем временем в IBF отреагировали на молчание чемпиона. Организация ожидаемо заказала бой за временный пояс между россиянином Зауром Абдуллаевым (20-1, 12 КО) и американцем Рэймондом Муратальей (22-0, 17 КО).

Ожидается, что в зависимости от решения Ломаченко, победитель боя Абдуллаев - Мураталья будет переведен в полноценные чемпионы или же выйдет в ринг против украинца в статусе обязательного претендента.

Последние бои Ломаченко

С осени 2022 года украинец провел всего три поединка. Два из них выиграл и в одном уступил.

В октябре 2022-го единогласным решением судей одолел в рейтинговом противостоянии американца Джамейна Ортиса. В мае 2023-го с таким же результатом уступил в бою за титул абсолютного чемпиона мира еще одному представителю Соединенных Штатов - Девину Хейни.

В мае 2024-го победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа. На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона IBF. В конце прошлого года ожидался бой Ломаченко с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом. Однако команда украинца прервала переговоры. Поговаривают, из-за слишком низкого гонорара, предложенного стороной соперника.

Сейчас в легком весе два чемпионских титула принадлежат украинцам: Ломаченко (IBF) и Денису Беринчику (WBO). Двумя другими владеют американцы - Джервонта Дэвис (WBA) и Шакур Стивенсон (WBC).