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Ломаченко - Лопес: где смотреть бой за титул абсолютного чемпиона мира

Лас-Вегас, Суббота 17 октября 2020 15:20
Ломаченко - Лопес: где смотреть бой за титул абсолютного чемпиона мира
Фото: Ломаченко - Лопес (twitter.com/trboxing)
Автор: Вера Олейник

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и завоевавший пояс IBF Теофимо Лопес сойдутся, чтобы определить абсолютного чемпиона мира в легком весе. Букмекеры считают фаворитом украинского боксера.

с 17 на 18 октября 04:00
Лас-Вегас (США), арена MGM Grand

Бой за все чемпионские пояса в легком весе состоится 17 октября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США). В Украине будет уже раннее утро воскресенья, 18 октября. В прямом эфире поединок будет доступен по подписке на онлайн-платформе MEGOGO. Ни один украинский телеканал не покажет бой.

Старт трансляции вечера бокса начнется в 04:00 утра по киевскому времени, сами боксеры выйдут в ринг ориентировочно не раньше 5:00 утра.

В США трансляция пройдет на телеканале ESPN.

Несмотря на то, что ранее сообщалось о 250 зрителях, допущенных властями на бой, в итоге решено, что доступ к поединку будут иметь только избранные друзья и члены семей боксеров вечера. Все они пройдут тестирование на коронавирус.

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