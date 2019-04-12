Ломаченко - Кролла: анонс боя

Фото: Ломаченко - Кролла (facebook.com/VasylLomachenko)

Готовимся к обязательной защите украинцем титулов WBA и WBO в легком весе

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко проведет обязательную защиту своих титулов против претендента из Великобритании Энтони Кролла. Трансляция начнется в ночь с 12 на 13 апреля в 05:50 утра по киевскому времени, а смотреть бой можно на телеканале "Интер". Букмекеры считают фаворитом боя украинца, которому WBO накануне вручила пояс суперчемпиона.

12-13 апреля 05:50

США, Лос-Анджелес, спортивный комплекс Staples Center

Украинский чемпион последний бой провел 8 декабря прошлого года. В противостоянии с пуэрториканцем Хосе Педрасой единогласным решением судей Ломаченко одержал победу и объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе. Это достижение стало еще одной ступенькой на пути к завоеванию титула абсолютного чемпиона мира, о котором мечтает Василий.

Для Кроллы победа над нашим чемпионом - единственный шанс вернуть былую славу. Британец всю свою 13-летнюю карьеру в профессионалах боксирует в легком весе. В 2015-2016 годах он владел титулом WBA и лишился его в бою против Хорхе Линареса.

The stars are coming back out to Los Angeles. #LomaCrolla



April 12 Staples Center ESPN+ pic.twitter.com/i1hKX6gqWj — Top Rank Boxing (@trboxing) February 25, 2019

Перед боем соперники приняли участие в традиционной процедуре взвешивания. Ломаченко показал на весах 60,96 кг, тогда как Кролла на 200 грамм тяжелее - 61,14 кг.

.