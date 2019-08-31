Ломаченко - Кэмпбелл: прогноз букмекеров

Фото: Ломаченко - Кэмпбелл (twitter.com/trboxing)

Специалисты считают фаворитом украинского боксера

Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кемпбелом в бою за три пояса чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) - WBC, WBA и WBO. Прямую трансляцию боя можно посмотреть на телеканале "Интер" в 22:00 по киевскому времени, однако сам поединок начнется не раньше полуночи.

31 августа 22:00

Лондон, арена О2

Букмекерские компании принимают ставки на победу Ломаченко с коэффициентом 1,06, на ничью - 26,0, на победу Кэмпбелла - 9,00. Досрочная победа украинца оценивается в 1,36, а победа по очкам - в 3,50, досрочная победа британца - в 13,00, победа по очкам - в 21,00.

Накануне соперники прошли процедуру взвешивания, а также устроили традиционную дуэль взглядов. Оба боксера без проблем вписались в лимит легкого веса, показав на весах одинаковый вес - 60,9 кг.

Ломаченко провел 14 поединков на профессиональном ринге. Побеждал 13 раз (10 - нокаутом), однажды проиграл. На счету Кэмпбелла 22 боя среди профессионалов. Выиграл 20 поединков (16 нокаутов), в двух проиграл.