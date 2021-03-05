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Локдаун в Ужгороде: матч "Динамо" - "Минай" официально перенесли в Киев

Автор: Артур Родивилов

Матч 17-го тура УПЛ "Динамо" - "Минай" перенесли из Ужгорода в Киев. Он состоится на "Олимпийском".

Об этом сообщает НСК "Олимпийский" в Facebook.

В Ужгороде был установлен антирекорд по количеству инфицированных в сутки.

В связи с тем, что матч пройдет без болельщиков, и это домашняя игра для "Динамо", было принято решение провести матч в Киеве.

Матч в Киеве начинается 7 марта в 14:00. Информацию о возврате билетов клуб обещает обнародовать позднее.

Матч команд в первом круге также прошел в Киеве. Тогда киевляне попросили закарпатский клуб перенести матч в столицу (хозяином поля был "Минай") для лучшей подготовки к матчам ЛЧ. "Минай" пошел навстречу "Динамо", при условии, что матч второго круга состоится в Ужгороде.

Как сообщало РБК-Украина, Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина. Местная власть сегодня решила ввести локальные локдауны.

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