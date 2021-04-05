Локдаун в Украине: Разумков прокомментировал возможность введения комендантского часа

Разумков отвечая на вопрос: "Будет ли введен комендантский час» сказал, что с его введением «ситуация достаточно непростая".

"Я бы не хотел, чтобы это произошло. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение", - сказал он.

Как известно, согласно статье 18 закона Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения", в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут приниматься такие меры, как в частности введение комендантского часа.

"Это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы вынуждены были пойти на такую меру", - сказал Разумков.

Отметим, что чрезвычайное положение - это правовой режим, который может временно вводиться при террористических актах, массовых беспорядках, попытках захвата власти или при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

Принять решение о введение ЧП может как президент, так и депутаты. Чрезвычайное положение на всей территории Украины может быть введено не более чем на 30 дней, в отдельных ее местностях - не более чем на 60 дней. В случае необходимости его могут продлить, но не более чем на 30 дней.

Так, в Украине на время действия режима ЧП введут следующие ограничения: