Локдаун в Турции ужесточают, ограничив покупки в магазинах

Таким образом, разрешено будет торговать только продуктами питания, едой для животных, чистящими средствами и некоторыми видами косметики, за исключением парфюмерии и принадлежностей для макияжа.

Под запрет подпадают продажи электроники, одежды, игрушек, текстиля, товаров для сада, автомобильных аксессуаров, канцелярских товаров.

Отметим, введение локдауна в Турции не помогло справиться с пандемией коронавируса. В стране зафиксировали 340 смертей от COVID-19 в воскресенье, 2 марта.

Ранее правительство объявило о начале общенационального локдауна. В Турции закрыли школы и многие предприятия, ввели комендантский час.