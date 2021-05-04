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Локдаун в Турции ужесточают, ограничив покупки в магазинах

Автор: Анастасия Рокитна

Локдаун в Турции с 7 мая ужесточают из-за ситуации с коронавирусом. В стране ограничат покупки в магазинах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

Таким образом, разрешено будет торговать только продуктами питания, едой для животных, чистящими средствами и некоторыми видами косметики, за исключением парфюмерии и принадлежностей для макияжа.

Под запрет подпадают продажи электроники, одежды, игрушек, текстиля, товаров для сада, автомобильных аксессуаров, канцелярских товаров.

Отметим, введение локдауна в Турции не помогло справиться с пандемией коронавируса. В стране зафиксировали 340 смертей от COVID-19 в воскресенье, 2 марта.

Ранее правительство объявило о начале общенационального локдауна. В Турции закрыли школы и многие предприятия, ввели комендантский час.

Напомним, Турция с 29 апреля ввела полный локдаун. Но иностранные туристы не попадают под ограничения.

РБК-Украина писало, что будет с путевками и стоит ли планировать отдых из-за локдауна в Турции.

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