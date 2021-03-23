Локдаун в Киеве: на поезда не будут ограничивать высадку и посадку

"Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, не установлены специальные ограничения на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях", - подчеркивают в компании.

Это означает, что перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская.

"Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня "красных зон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас УЗ вместе с местными ОГА, Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения готовит представление на назначение специальных рейсов в указанные регионы.