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Локдаун в Киеве: на поезда не будут ограничивать высадку и посадку

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 15:44
Локдаун в Киеве: на поезда не будут ограничивать высадку и посадку Фото: поезд (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве. При этом в столице с 20 марта по 9 апреля установлен локдаун.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, не установлены специальные ограничения на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях", - подчеркивают в компании.

Это означает, что перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская.

"Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня "красных зон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас УЗ вместе с местными ОГА, Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения готовит представление на назначение специальных рейсов в указанные регионы.

Напомним, вчера сообщалось, что "Укрзализныця" автоматически не будет запрещать высадку и посадку пассажиров в Киеве, который попал в "красную зону". Решение должна была принять комиссия до конца дня 22 марта.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровень эпидемиологической опасности. Теперь ограничения в работе общественного транспорта будет устанавливать местная власть.

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