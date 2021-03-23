Локдаун у Києві: на потяги не будуть обмежувати висадку і посадку

Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" не обмежуватиме висадку та посадку в Києві. При цьому у столиці з 20 березня до 9 квітня триватиме локдаун.

"Згідно з протоколами рішень позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, не встановлено спеціальних обмежень на висадку та посадку пасажирів у Києві та Київській області, а також у Сумській та Одеській областях", - підкреслюють у компанії.

Це означає, що перелік областей, у яких діють обмеження для пасажирів залізниці, залишається незмінним: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська.

"Продаж білетів у цих напрямках, а також посадка-висадка будуть дозволені, щойно епідеміологічна ситуація дозволить МОЗ виключити регіони з переліку "червоних зон", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зараз УЗ разом із місцевими ОДА, Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров'я готує подання на призначення спеціальних рейсів до вказаних регіонів.