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Локдаун у Києві: на потяги не будуть обмежувати висадку і посадку

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 15:44
Локдаун у Києві: на потяги не будуть обмежувати висадку і посадку Фото: потяг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" не обмежуватиме висадку та посадку в Києві. При цьому у столиці з 20 березня до 9 квітня триватиме локдаун.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Згідно з протоколами рішень позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, не встановлено спеціальних обмежень на висадку та посадку пасажирів у Києві та Київській області, а також у Сумській та Одеській областях", - підкреслюють у компанії.

Це означає, що перелік областей, у яких діють обмеження для пасажирів залізниці, залишається незмінним: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська.

"Продаж білетів у цих напрямках, а також посадка-висадка будуть дозволені, щойно епідеміологічна ситуація дозволить МОЗ виключити регіони з переліку "червоних зон", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зараз УЗ разом із місцевими ОДА, Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров'я готує подання на призначення спеціальних рейсів до вказаних регіонів.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що "Укрзалізниця" автоматично не заборонятиме висадку та посадку пасажирів у Києві, який потрапив до "червоної зони". Рішення мала ухвалити комісія до кінця дня 22 березня.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівень епідеміологічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту буде встановлювати місцева влада.

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