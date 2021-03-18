Локдаун в Киеве: как будет работать транспорт

В Киеве с 20 марта усиливают карантин. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%", - отметил глава города.

Так, власти Киева приняли решение усилить карантин в городе из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

В частности, закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ; запрещается проведение массовых мероприятий; кафе и рестораны будут работать исключительно на "вынос". Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях также будет запрещено, автозаправочные станции будут работать без кафе.

При этом парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи,

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Киев близок к "красной" зоне карантина.

Отметим, что в первой декаде марта Киев попал в "оранжевую зону".