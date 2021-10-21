Локдаун идет в регионы. Как по Украине ужесточают карантин: ситуация в областях

Карантин для транспорта

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила для межобластного транспорта. Уже с сегодняшнего дня при посадке на поезд, самолет или автобус одного билета недостаточно. Помимо проездного документа пассажиры должны предъявить и COVID-сертификат.

Документ о вакцинации может быть как бумажный, так и в приложении "Дія". Важно, что для поездки из "желтой" зоны в "желтую" достаточно одной дозы вакцины, а вот в "красную" нужен полный курс. Альтернативой сертификату может быть негативный ПЦР-тест или тест на антиген.

Отметим, речь идет только о межобластном транспорте и только для пассажиров от 18 лет, на детей правила не распространяются.

"Красные" зоны

Официально на уровне госкомиссии ТЭБ и ЧС "красная" зона введена уже в шести областях. Вместе с тем, в пяти ограничения действуют уже, это: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровкая. Еще одна область - Сумская - начнет жить по правилам "красной" зоны с 23 октября.

В "красной" зоне действуют правила как во времена локдауна, но с одним исключением. Так, в этой зоне запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, рынков, фитнес-центров. Работать могут лишь продуктовые магазины, банки, аптеки, АЗС, ветклиники, почта.

Эти правила действуют для всех областей "красной" зоны, но на уровне региона каждая область может вводить дополнительные ограничения. В частности, в Запорожской области такие ограничения введены для общественного транспорта - пассажиры должны быть вакцинированы или иметь негативный ПЦР-тест.

Вместе с тем, ограничений можно избежать при условии вакцинации 100% персонала и посетителей.

Что в других областях

Местные власти имеют право ужесточать карантин не дожидаясь решения госкомиссии. Так, об усилении карантина уже заявил Львов, сегодня о переходе в "красную" зону с 23 октября заявила и Хмельницкая область. В столице также готовятся усилить карантин - завтра Киев примет решение о том, какие правила будут действовать.

Львов

Львов уже несколько раз ужесточал карантин. На данный момент в городе действует правило, согласно которому бизнес может работать при условии вакцинации персонала, а вот от посетителей вакцину не требуют. Вместе с тем, уже с 1 ноября вакцинированными должны быть и посетители.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области также привязали работу бизнеса к вакцинации сотрудников. Кроме того, будут просить сертификат или тест у посетителей в барах, ресторанах и кафе. Эти правила начнут действовать с 23 октября.

Киев

Столица определится с правилами карантина завтра, 22 октября. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что "красная" зона в Киеве будет уже в ближайшие дни.

Отметим, о каких именно ограничениях идет речь пока не известно. Стоит отметить, что в компетенции города, в частности, и возможность регулировать работу общественного транспорта. В мэрии неоднократно заявляли, что закрытие транспорта это крайняя мера, но еще с лета столица готовит электронные спецпропуска на случай локдауна.

Тернопольская область

По новым правилам карантина с 21 октября живет и Тернопольская область. Так, в регионе запрещена работа общепита, спортивных залов, продовольственных и непродовольственных рынков, магазинов, государственных структур, а также проведение массовых мероприятий при отсутствии 100% вакцинации или отрицательного ПЦР теста, или экспресс-теста, или документа от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений.