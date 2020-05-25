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Лобода рассказала о пластической операции на карантине: фото без ретуши

Lite » Стиль жизни 25.05.2020 - 09:02
Лобода рассказала о пластической операции на карантине: фото без ретуши
Светлана Лобода рассказала о пластике (фото: facebook.com/pg/loboda.official)

Светлана Лобода показала фото без ретуширования и отреагировала на слухи об изменении во внешности

Светлана Лобода уже не впервые комментирует слухи о своих пластических операциях. Певица в интервью Ксении Собчак уже доказывала, что она никогда не увеличивала губы и не делала никакие подтяжки лица. На этот раз звезда, живущая в России, решила еще раз рассказать поклонникам, что ее красота абсолютно естественная и она не прибегает к помощи пластических хирургов.

Так, исполнительница на своей страничке в Instagram опубликовала две фотографии и показала, как она выглядит сейчас.

"Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши. Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено", - написала Лобода.

Также Светлана упомянула, что своей внешности обязана генетике.

"Спасибо родителям за гены и ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам", - прокомментировала певица фотографии.

Лобода рассказала о пластической операции на карантине: фото без ретушиЛобода рассказала о пластической операции на карантине: фото без ретушиСветлана Лобода показала два фото без ретуши (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что все началось с того, что в прошлом посте Лобода опубликовала фото, на котором ее просто не узнать. Подписчики начали писать, что она сделала пластику и у нее изменилось даже выражение лица.

Как мы ранее писали, Оля Полякова рассказывала, из-за чего у нее возник конфликт со Светланой Лободой. Конфликт случился во время церемонии награждения премией от известного украинского глянца "Viva! Самые красивые-2013".

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Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Лобода
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