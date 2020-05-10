"Гнала на меня пургу": Оля Полякова рассекретила детали громкой ссоры с Лободой

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певицы повздорили на престижной премии

Оля Полякова делает вечера поклонников на карантине не скучными. Она поводит эфире со звездными гостями и вызывает их на откровения, сама тоже может рассказать неизвестные детали биографии. Так, например, певица призналась, что она неоднократно воровала. А во время разговора по душам с дизайнером Андре Таном и игры "Правда или действие" артистка проговорилась о громком скандале со Светланой Лободой. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Королевы ночи".

Конфлик случился во время церемонии награждения премией от известного украинского глянца "Viva! Самые красивые-2013". Тогда Оля выступила в качестве ведущей. Она вспомнила, что только родила младшую дочь Алису, и ей сложно было запомнить текст, поэтому она много импровизировала на сцене. Соведущим Суперблондинки был российский шоумен Иван Ургант.

"Я объявляла Светлану Лободу. И у меня в тексте было написано: "Самая голосистая певица современности". Ну что тут такого?" - вспоминает Оля. Тем не менее, LOBODA обиделась на слова коллеги, она превратно истолковала выражение и не на шутку разозлилась.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"После концерта она разризилась тирадой и написала у себя на странице, что я "бешеная кобылица". И мы начали ругаться с ней в интервью. Когда меня спрашивали о ней, об этом конфликте, я что-то шутила, а она конкретно какую-то пургу на меня гнала", - рассказала "Королева ночи".

Но Оля нашла способ красиво и с юмором выйти из ситуации. Позже артистки помирились.

"Когда она назвала меня "бешенной кобылицей", я выставила видео в Instagram, сняла свои ноги, когда я плаваю в ванной, и написала: "Какая же я кобылица? Я русалка!" Это был публичный скандал и он длился около года. Мы обс*рали друг друга в сетях и по телевизору. Это было очень весело. Потом мы со Светой сто раз помирились", - успокоила поклонников Полякова.

Видео: YouTube/Оля Полякова

Ранее Оля Полякова обнажила грудь ради пикантного селфи и похвасталась стройными формами.