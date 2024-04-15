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ЛНЗ удома переміг "Верес" у Прем'єр-лізі

Фото: ЛНЗ перестрибнув рівнян (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Черкаський ЛНЗ мінімально здолав "Верес" із Рівного в 24-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

ЛНЗ – "Верес" – 1:0

Гол: Хобленко, 48

 

Дебют зустрічі був за рівнянами. Гості більше володіли м'ячем і намагалися перетворити ініціативу в небезпечні моменти. Проте, до реальних можливостей забити справа не йшла.

Поступово черкащани відсунули перебіг подій подалі від власних воріт. Тепер більшість часу м'яч перебував у центрі поля, а суперники зосередилися на боротьбі на межі фолу. За таких обставин не з'явилися гольові моменти й біля воріт "Вереса".

Старт другої половини відклали на понад півгодини через повітряну тривогу. Додатковий відпочинок пішов на користь ЛНЗ. Фактично відразу ж після відновлення поєдинку господарі повели в рахунку – Хобленко в дотик замкнув простріл із лівого флангу.

Далі подвоїти перевагу черкащан міг Наумець, але з його дальнім ударом впорався Когут. У відповідь Балан із входу до штрафного відправив м'яч повз дальню стійку, а Шастал не зміг пробити Кучеренка після передачі Курка. Найреальніший момент "Верес" не використав на 88-й хвилині – Дахновський з меж штрафного поцілив у поперечину.

Зрештою, ЛНЗ втримав переможний рахунок і закріпився в топ-10 УПЛ. Підопічні Олега Дулуба набрали 29 очок і йдуть на 9-й сходинці. Тим часом "Верес" – на 13-й позиції (19 пунктів).

До слова, напередодні "Шахтар" мінімально здолав "Ворсклу" вдесятьох.

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