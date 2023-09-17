UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЛНЗ сенсаційно переграв "Рух" у Прем'єр-лізі

Фото: Черкащани покинули зону вильоту (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Черкаський ЛНЗ здобув другу перемогу в нинішньому сезоні чемпіонату України, здолавши львівський "Рух" на власному полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

ЛНЗ – "Рух" – 2:1

Голи: Норенков, 36, Прядун, 86 – Квасниця, 63

 

 

Зі старту господарі виглядали симпатичніше. У першій третині зустрічі черкащани створили кілька напівнагод. Зокрема, удар Олійника з лінії штрафного заблокував оборонець. Натомість небезпечний прорив Наумця вчасним виходом із воріт зупинив Ледвій.

Повів ЛНЗ у рахунку на 36-й хвилині. Взяття воріт стало наслідком помилки, коли Слюбик біля власного штрафного невдало зупинив лонгбол Муравського. М'яч підхопив Норенков, вийшов віч-на-віч із голкіпером і влучно пробив у ближній кут.

На старті другої половини черкащани могли забити вдруге, але Пасіч трохи недокрутив м'яч у дальню дев'ятку підступним пострілом. Зате "Рух" скористався своїм моментом на 63-й. Львів'яни втекли в контратаку після перехоплення в центрі поля, а Квасниця переграв Пенькова в ближньому бою.

Утім, останнє слово в поєдинку було за господарями. Переможну атаку ЛНЗ організував на 86-й хвилині. Оборона львів'ян дала розгулятися у власному штрафному Прядуну, який після невдалого удару Бойка, в падінні проштовхнув м'яч у сітку – 2:1 у підсумку.

Завдяки перемозі черкаська команда піднялася в середину турнірної таблиці. ЛНЗ набрав 7 очок. Натомість у "Руха" залишилося 11 пунктів, що поки дозволяють залишатися на 5-й сходинці в Прем'єр-лізі.

До слова, напередодні пригадали головні подвиги Максимова-футболіста на фоні призначення в "Дніпро-1".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛЧемпионат Украины