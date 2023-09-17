ЛНЗ сенсаційно переграв "Рух" у Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

ЛНЗ – "Рух" – 2:1

Голи: Норенков, 36, Прядун, 86 – Квасниця, 63

Зі старту господарі виглядали симпатичніше. У першій третині зустрічі черкащани створили кілька напівнагод. Зокрема, удар Олійника з лінії штрафного заблокував оборонець. Натомість небезпечний прорив Наумця вчасним виходом із воріт зупинив Ледвій.

Повів ЛНЗ у рахунку на 36-й хвилині. Взяття воріт стало наслідком помилки, коли Слюбик біля власного штрафного невдало зупинив лонгбол Муравського. М'яч підхопив Норенков, вийшов віч-на-віч із голкіпером і влучно пробив у ближній кут.

На старті другої половини черкащани могли забити вдруге, але Пасіч трохи недокрутив м'яч у дальню дев'ятку підступним пострілом. Зате "Рух" скористався своїм моментом на 63-й. Львів'яни втекли в контратаку після перехоплення в центрі поля, а Квасниця переграв Пенькова в ближньому бою.

Утім, останнє слово в поєдинку було за господарями. Переможну атаку ЛНЗ організував на 86-й хвилині. Оборона львів'ян дала розгулятися у власному штрафному Прядуну, який після невдалого удару Бойка, в падінні проштовхнув м'яч у сітку – 2:1 у підсумку.

Завдяки перемозі черкаська команда піднялася в середину турнірної таблиці. ЛНЗ набрав 7 очок. Натомість у "Руха" залишилося 11 пунктів, що поки дозволяють залишатися на 5-й сходинці в Прем'єр-лізі.