Боевики "ЛНР" пытались завербовать чиновника Минюста Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) установила, что представители "Министерства государственной безопасности ЛНР" пытались завербовать должностное лицо структурного подразделения Министерства юстиции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что чиновника задержали во время его поездки в временно оккупированный Луганск.

Боевиков заинтересовал не только факт работы юриста в государственной структуре, но и то что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, "спецслужбы" заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганской области, а также о служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов "агент" должен был получать по телефону.

Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков СБУ.

В настоящее время мужчина дал подробные показания относительно обстоятельств своего вербовки и поставленных задач. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

Ранее контрразведчики СБУ разоблачили факты вербовки представителями ФСБ России трех жителей Сумской области, среди которых бывший полицейский, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".