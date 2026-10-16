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У "ЛНР" автозаправкам дозволили встановити максимальну націнку на всі види пального

04:10 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
У "ЛНР" автозаправкам дозволили встановити максимальну націнку на всі види пального Фото: АЗС в "ЛНР" (Getyy Images)
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На тимчасово окупованій території Луганської області російська окупаційна влада домовляється з мережами автозаправних станцій про встановлення максимальної націнки на пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

Виявилось, що в окупації Луганщини російська влада домовляється з мережами автозаправних станцій про встановлення максимальної націнки на пальне. Таким чином загарбники намагаються штучно зафіксувати ціни до кінця року.

За словами Харченка, окупаційна адміністрація почала укладати відповідні угоди з мережами АЗС, які працюють на території так званої "ЛНР". Компаніям дозволили встановлювати максимальні надбавки на всі види пального.

Окупанти заявляють, що ціни формуватимуться на основі нібито "економічно обґрунтованих принципів".

Водночас, як зазначив Харченко, фактично йдеться про спробу штучно заморозити вартість пального, заздалегідь узгодивши з учасниками ринку розмір націнок.

Угоди мають діяти до кінця 2026 року. За розрахунками окупаційної влади, це дозволить уникнути подальших змін цін протягом визначеного періоду.

У Лисичанську перед опалювальним сезоном розкопують теплотраси

Тим часом в окупованому Лисичанську місцева окупаційна влада імітує підготовку до зими. У місті почали розкопувати пошкоджені ділянки теплотрас, однак ознак початку заміни труб немає.

"Не чотири роки тому і навіть не навесні 2026-го. А напередодні старту нового опалювального сезону", - наголосив Харченко.

Раніше повідомлялось, що окупанти не встигають підготувати Луганщину до опалювального сезону.

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