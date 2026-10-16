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Главная » Жизнь » Общество

В "ЛНР" автозаправкам разрешили установить максимальную наценку на все виды горючего

04:10 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
В "ЛНР" автозаправкам разрешили установить максимальную наценку на все виды горючего Фото: АЗС в "ЛНР" (Getyy Images)
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На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти договариваются с сетями автозаправочных станций об установлении максимальной наценки на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост начальника Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

.Оказалось, что в оккупации Луганской области российские власти договариваются с сетями автозаправочных станций об установлении максимальной наценки на топливо. Таким образом, захватчики пытаются искусственно зафиксировать цены до конца года.

По словам Харченко, оккупационная администрация начала заключать соответствующие соглашения с сетями АЗС, работающими на территории так называемой "ЛНР". Компаниям разрешили устанавливать максимальные надбавки на все виды горючего.

Оккупанты заявляют, что цены будут формироваться на основе якобы "экономически обоснованных принципов".

В то же время, как отметил Харченко, фактически речь идет о попытке искусственно заморозить стоимость горючего, предварительно согласовав с участниками рынка размер наценок.

Соглашения должны действовать до конца 2026 года. По расчетам оккупационных властей, это позволит избежать дальнейших изменений цен в течение определенного периода.

В Лисичанске перед отопительным сезоном раскапывают теплотрассы

Тем временем в оккупированном Лисичанске местные оккупационные власти имитируют подготовку к зиме. В городе начали раскапывать поврежденные участки теплотрасс, однако признаков начала замены труб нет.

"Не четыре года назад и даже не весной 2026-го. А в преддверии старта нового отопительного сезона", - подчеркнул Харченко.

Ранее сообщалось, что оккупанты не успевают подготовить Луганщину к отопительному сезону.

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