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LME планує заборонити торгівлю російськими металами, - Reuters

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Лондон, Четвер 29 вересня 2022 15:04
LME планує заборонити торгівлю російськими металами, - Reuters Фото: Лондонська біржа металів виключить російські метали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Лондонська біржа металів (LME) планує обговорити вилучення російських металів, таких як алюміній, нікель та мідь, зі свого списку брендів, які можуть постачатись за її контрактами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Західні країни ввели санкції проти російських банків та бізнесменів, пов'язаних із президентом Володимиром Путіним, після вторгнення Росії в Україну, але поки що немає жодних обмежень на купівлю російських металів.

Джерела повідомили, що деякі учасники ринку занепокоєні тим, що російський виробник алюмінію "Русал" не зможе продати свій метал і буде змушений доставляти його на зареєстровані склади LME.

"Йдеться про можливість заборони нових поставок", - сказало одне з джерел, додавши, що намагатися заборонити метал, що вже перебуває на складах LME, вироблений "Русалом", "було б божевіллям".

Ціни на алюміній зросли на понад 5% до 2233 доларів за тонну.

"Нашим пріоритетом є підтримання впорядкованого ринку на благо всіх учасників ринку. Тому ми триматимемо ситуацію в полі зору і підтримуватимемо діалог із зацікавленими сторонами в міру розвитку ситуації", - заявила LME у відповідь на запит для коментаря.

У заяві також йдеться, що LME продовжує вживати необхідних заходів для забезпечення стабільності ринку у відповідь на санкції, що впливають на ринок LME.

LME додала, що рух металів залишався відносно постійним протягом останніх 12 місяців.

Нагадаємо, раніше Лондонська біржа металів (LME) призупинила розміщення на складах, зареєстрованих на LME, у Великій Британії низки металів з Росії. Заборона, зокрема, стосується міді "Норільського нікелю" та алюмінію "Русала" та його підприємств.

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