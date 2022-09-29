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LME планирует запретить торговлю российскими металлами, - Reuters

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Лондон, Четверг 29 сентября 2022 15:04
LME планирует запретить торговлю российскими металлами, - Reuters Фото: Лондонская биржа металлов исключит российские металлы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Лондонская биржа металлов (LME) планирует обсудить исключение российских металлов, таких как алюминий, никель и медь, из своего списка брендов, которые могут поставляться по ее контрактам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Западные страны ввели санкции против российских банков и бизнесменов, связанных с президентом Владимиром Путиным, после вторжения России в Украину, но пока нет никаких ограничений на покупку российских металлов.

Источники сообщили, что некоторые участники рынка были обеспокоены тем, что российский производитель алюминия "Русал" не сможет продать свой металл и будет вынужден доставлять его на зарегистрированные склады LME.

"Речь идет о возможности запрета новых поставок", - сказал один из источников, добавив, что пытаться запретить уже находящийся на складах LME металл, произведенный "Русалом", "было бы безумием".

Цены на алюминий выросли более чем на 5% до 2233 долларов за тонну.

"Нашим приоритетом является поддержание упорядоченного рынка на благо всех участников рынка. Поэтому мы будем держать ситуацию в поле зрения и поддерживать диалог с заинтересованными сторонами по мере развития ситуации", - заявила LME в ответ на запрос для комментария.

В заявлении также говорится, что LME продолжает предпринимать необходимые действия для обеспечения стабильности рынка в ответ на санкции, влияющие на рынок LME.

LME добавила, что движение металлов оставалось относительно постоянным в течение последних 12 месяцев.

Напомним, ранее Лондонская биржа металлов (LME) приостановила размещение на складах, зарегистрированных на LME, в Великобритании ряда металлов из России. Запрет, в частности, касается, меди "Норильского никеля" и алюминия "Русала" и его предприятий.

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