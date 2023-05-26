Lloyd's виключив судна найбільшого перевізника російської нафти до Індії з регістру

Раніше компанія Gatik також змушена була знайти нові прапори для 36 своїх суден після того, як вони були дефлаговані Міжнародним реєстром суден Сент-Кітс і Невіс.

"Lloyd's Register прагне сприяти дотриманню санкційних правил щодо торгівлі російською нафтою, - йдеться в електронному листі. - Якщо це підтверджується доказами, ми відмовляємося від класу та послуг будь-яких судів, які, на думку відповідної влади, порушують міжнародні санкції".

Класифікаційні товариства, такі як Lloyd's Register у Лондоні, надають послуги, включаючи перевірку морських якостей, сертифікацію, необхідну для забезпечення страховки та входу до портів.

Однак Lloyd's Register заявив, що 11 суден Gatik, які він оприлюднив, також було сертифіковано Індійським регістром судноплавства (IRClass).

Велика американська страхова компанія American Club також повідомила агентство Reuters, що більше не надає страховку для суден Gatik, а російська страхова компанія "Інгосстрах" заявила, що не працюватиме з Gatik у майбутньому.

Ні страховики, ні Lloyd's Register, ні реєстр прапорів не пояснили, чому саме вони припинили співпрацю із Gatik.

Порушення та обмеження

У відповідь на вторгнення Росії в Україну західні країни ввели ціну на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель.

У той час як країни, що не входять до ЄС, можуть імпортувати російську нафту морським шляхом, західним судновласникам та страховикам заборонено обробляти такі вантажі, якщо вони не продаються за цією ціною або нижче.

Минулого місяця спотові ціни на російську нафту піднялися вище 60 доларів за барель, і деякі керівники страхових компаній заявили, що нервують через порушення правил, оскільки не можуть самостійно відстежувати вартість вантажів.

Індія не визнає санкцій, накладених на Росію, і швидко стала найбільшим покупцем морської нафти з Росії.

Зусилля Заходу зі скорочення доходів, які Росія отримує від своїх енергетичних ресурсів, мають руйнівний вплив, так само як і санкції Заходу щодо експорту нафти з інших країн, таких як Іран та Венесуела.

Але непрозорість та обмежений нагляд за судноплавним сектором означає, що багато суден з вантажами з країн, на які поширюються санкції, продовжують ходити, знаходячи нові прапори та незахідні регістри або страховиків, що викликає побоювання щодо безпеки та відповідальності.

Кожне судно потребує документів, включаючи реєстр прапорів.

Судна зазвичай мають страховку захисту та відшкодування збитків (P&I), яка покриває претензії відповідальності, включаючи шкоду навколишньому середовищу та травми. Окремі правила щодо корпусу та механізмів захищають судна від фізичних ушкоджень.

В той час, як Lloyd's Register відмовляється від класифікації 21 судна Gatik, принаймні 28 з них були зареєстровані як сертифіковані Індійським регістром судноплавства, згідно з веб-сайтом IRClass.

Страховка втрачена

Цього року компанія Gatik стала провідним перевізником російської нафти до Індії, використовуючи флот танкерів, що налічує понад 40 одиниць.

American Club, одна з 12 найбільших у світі страхових компаній, які разом покривають близько 90% тоннажу світового океану, заявила, що раніше покривала більшість суден Gatik, але з початку квітня більше не покриває їх, відмовившись пояснити чому.

"Інгосстрах", великий російський страховик, який займається страхуванням суден, але не входить до топ-12, повідомив агентству Reuters цього місяця, що його страхове покриття для танкера "Прометей" компанії Gatik спливло у квітні і не було продовжено.

"Інгосстрах" заявив, що йому "довелося відхилити деякі запити на страхування, які він отримав від Gatik, через ризики, виявлені в рамках нашої процедури перевірки негативних відгуків у ЗМІ", пославшись на негативне висвітлення у ЗМІ, але не вдаючись до подробиць .

"Ми також можемо підтвердити, що не плануємо працювати з Gatik у майбутньому", - заявила приватна російська страхова компанія у відповідь на запит Reuters.

Reuters не зміг встановити, чи працюють нині будь-які судна Gatik без необхідних документів.

Згідно з даними про прибуття танкерів та розрахунками Reuters, Індія імпортувала 2,76 млн. тонн російської нафти на суднах, керованих Gatik, за перші чотири місяці 2023 року, або 10% від загального імпорту з Росії.

За даними Refinitiv, близько 1,36 млн. тонн російської нафти було призначено для доставки до Індії в травні та червні танкерами, пов'язаними з Gatik.

У квітні Міжнародний реєстр судів Сент-Кітс та Невіс повідомив агентству Reuters, що знімає свій прапор із 36 суден Gatik.

"Це давня політика Реєстру: коли нас попереджають про порушення наших високих стандартів суднами, що плавають під нашим прапором, ми завжди розслідуємо це та вживаємо відповідних заходів", - заявили у реєстрі, відмовившись надати подальші подробиці.

Згідно з даними морської платформи Lloyd's List Intelligence, Gatik направив до Габону 15 суден, порівняно з 9 на початку квітня, до того як Сент-Кітс і Невіс почав знімати свій прапор із суден компанії.