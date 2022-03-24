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Lloyd's столкнулся с крупными страховыми претензиями из российского вторжения в Украину

Фото: Война России против Украины приведет к страховым убыткам Lloyd's (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Компания Lloyd's of London в этом году столкнулась с крупными претензиями в связи с войной России против Украины. Однако не создаст проблем с платежеспособностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Lloyd's коммуницирует со своими партнерами по рынку, чтобы понять воздействие, связанное с войной, говорится в заявлении.

В состав Lloyd's входит около 100 синдикатов, которые страхуют сложные риски, такие как самолеты, корабли и нефтяные вышки.

Считается, что рынок авиационного страхования особенно подвержен влиянию российского вторжения в Украину и последующих санкций со стороны западных правительств.

Глобальные лизинговые компании ждут приближающегося крайнего срока санкций, чтобы изъять у российских авиакомпаний более 400 самолетов на сумму почти 10 млрд долларов, поскольку эксперты предупреждают, что юридические споры между авиакомпаниями, лизингодателями и страховщиками могут длиться десятилетие.

По данным Lloyd's, бизнес, зарегистрированный в Украине, России и Беларуси, в настоящее время составляет менее 1% от общего объема бизнеса на рынке.

Lloyd's сильно пострадал от пандемии COVID-19 в 2020 году, но в прошлом году восстановился после повышения ставок страховых взносов и исключения вируса из страховых полисов. В 2021 году компания сообщила о прибыли до налогообложения в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов после убытка в размере 900 миллионов фунтов стерлингов в 2020 году.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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